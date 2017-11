Marcel Ostertag Store

Berlin: Marcel Ostertag Store | Marcel Ostertag Store, Schlüterstraße 12, 10625 Berlin



Tamaris und Modedesigner Marcel Ostertag eröffnen am 14. November den ersten Marcel Ostertag Store in Berlin. Hier gibt es ab sofort High Fashion made in Germany.



