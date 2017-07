REWE Regional: Frische und Qualität aus der Region

Berlin. REWE Regional bietet Ihnen Frische und Qualität von Erzeugern und Herstellern aus Ihrer Region. Freuen Sie sich auf Produkte, wie es sie nur bei Ihnen gibt – gerade frisch geerntet. Mit REWE Regional treffen Sie deshalb immer eine gute Wahl – und tun dabei noch etwas Gutes für Ihre Region. Ganz einfach so beim Einkaufen.

Kurze Wege schonen die Umwelt

Die Region unterstützen

Mehr Informationen finden Sie im Internet: www.rewe.de/marken/eigenmarken/regional

Das REWE Regional Sortiment können Sie immer wieder neu entdecken – denn da sich im Sortiment ausschließlich Produkte befinden, die jeweils in der Region Saison haben, wechselt unsere Produktpalette regelmäßig. Finden können Sie dort vor allem frische Obst- und Gemüseprodukte in bester Qualität.Alles von REWE Regional kommt unmittelbar aus Ihrer Region, von Erzeugern und Herstellern, die man kennt und die hier oft schon lange ansässig sind. Die regionale Herkunft sorgt außerdem für kürzere Transportwege und schont somit die Umwelt.Regionalität bedeutet für REWE, dass in den Märkten Produkte von Bauern angeboten werden, die in einem Gebiet liegen, das für jeden nachvollziehbar ist. Das können Bundesländer wie Hessen, kulturelle Regionen wie das Rheinland oder bekannte Anbaugebiete wie das Alte Land sein. So gibt es in Schleswig-Holstein keine Produkte aus Hessen, wohl aber Ware aus dem Alten Land bei Hamburg.Bei Produkten mit mehreren Zutaten muss mindestens die Hauptzutat aus der Region stammen. Nach Möglichkeit sind es sogar alle. So garantiert REWE nicht nur frische Zutaten, sondern auch kurze Lieferwege. Darüber hinaus finden Sie bei REWE auch lokale Produkte, die von nahegelegenen Bauern oder Kleinbetrieben direkt in unsere Märkte geliefert werden. Oft sind dies Erzeuger, die sich auf saisonale Produkte wie Spargel, Erdbeeren, Äpfel oder Kartoffeln spezialisiert haben.Mit dem Kauf dieser Produkte unterstützen Sie also immer Erzeuger aus Ihrer Region oder aus Ihrer direkten Nachbarschaft.