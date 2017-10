Drachentanz und Grusel-Konzert beim Halloween-Fest

Lichterfelde. Am Dienstag, 31. Oktober, werden überall in der Stadt wieder kleine und große Kinder von Haustür zu Haustür ziehen und „Süßes oder Saures“ rufen. Bereits zwei Tage vorher lädt der Botanische Garten zur Einstimmung auf Halloween wieder zu einem großen Fest ein.

83 85 01 00 oder Infos:83 85 01 00 oder www.halloween-boga.de/

Unter dem Motto „Der schaurig-schöne Familientag“ wird es am Sonntag verschiedenste Programmpunkte geben. Auf der Bühne im Italienischen Garten wird eine Mitmach-Show des Galli-Theaters zu sehen sein. Außerdem treten Qwan-Ki-Do-Kämpfer mit einem Drachentanz auf. Die am schönsten verkleideten Kinder werden bei verschiedenen Kostümprämierungen ausgezeichnet und bekommen Preise überreicht. Zum Abschluss wird um 16.30 Uhr die Band „Rumpelstil“ mit einem „Grusel-Konzert“ auftreten.Von 12 bis 15 Uhr wird es stündliche Führungen durch die Gewächshäuser des Botanischen Gartens geben, bei denen unter anderem erklärt wird, mit welchen Pflanzen Zauberer ihre Tricks vorführen. Im Kleinen Hörsaal des Botanischen Museums wird ein Spiegelkabinett und im Blütensaal ein „Halloween-Kino“ aufgebaut. Im Konferenzraum nebenan soll es laut Ankündigung „eine gutsortierte Auswahl an ekligen und schleimigen Tast-Objekten“ geben. Außerdem werden verschiedene Spiele und Bastelstände, darunter auch eine Schwarzlicht-Malstation im Rousseausaal, aufgebaut sein.Wie im vergangenen Jahr werden auch dieses Mal wieder vor dem Großen Tropenhaus Strohballen liegen, in denen Kinder herumtoben können. Außerdem stellt der Botanische Garten rund 1000 Kürbisse zur Verfügung. Diese kann jeder zum kunstvollen Schnitzen benutzen und hinterher als Dekoration mit nach Hause nehmen. Karten kosten zehn, ermäßigt sieben Euro für Erwachsene. Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr bekommen freien Eintritt.