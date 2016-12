Beschwerden häufen sich: Unterschriftenliste für Mieter liegt aus

Falkenhagener Feld. Im Ortsteil häufen sich die Mieterbeschwerden über Mängel in Wohnungen und sinkenden Service der Deutsche Wohnen.

Die Spandauer Abgeordnete Bettina Domer (SPD) hat diese Kritik zum Anlass genommen, um eine Unterschriftenaktion zu initiieren. Denn: „Der Vermieter besitzt auch Pflichten, zum Beispiel die Pflicht zur Instandhaltung. Wenn es Wohnungen gibt, wo die Mängelbeseitigung Monate dauert, weil die Schadensmeldungen der Mieter nicht weitergeleitet werden, ist das katastrophal.“Deshalb habe sie sich an den Vorstandsvorsitzenden der Deutsche Wohnen gewandt und um ein Gesprächstermin gebeten. „Wenn die geschilderten Zustände die Wirklichkeit abbilden, muss die Deutsche Wohnen schneller auf Mängelmeldungen reagieren und stärker in die Wohnungsinfrastruktur investieren“, so Domer.Zuletzt hatten sich hunderte Mieter aus der Großsiedlung Falkenhagener Feld im November getroffen, um sich über die Mietsituation und die seit Jahren abnehmende Servicequalität der Deutsche Wohnen auszutauschen und das weitere Vorgehen abzustimmen.Die Unterschriftenliste liegt noch bis zum 31. Dezember im Bürgerbüro von Bettina Domer an der Westerwaldstraße 9A aus.