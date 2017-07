Berlin: Bodo-Uhse-Bibliothek |

Friedrichsfelde.

Vom Abenteuer über Märchen bis hin zu Fantasygeschichten: Zum Samstagsfilm laden die Lichtenberger Bibliotheken in regelmäßigem Turnus Familien mit Kindern ein – am 22. Juli ist die Bodo-Uhse-Bibliothek in der Erich-Kurz-Straße 9 an der Reihe. Los geht’s um 10 Uhr. Welcher Streifen zu sehen ist, erfahren Neugierige unter

512 21 02. Der Eintritt ist frei.