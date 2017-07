Leon Löwentraut macht Doku mit RTL-Morgenmoderator

BERLIN / KÖLN - Seine Ausstellungen sind überall auf der Welt in kürzester Zeit ausverkauft. Zuletzt war der junge Maler Leon Löwentraut im März in Berlin gewesen. Mit gerade einmal 19 Jahren ist er schon der Shootingstar in der internationalen Kunstwelt. Nun darf RTL-Moderator Wolfram Kons das Talent für eine Doku begleiten.

Löwentraut hatte in Kunst eine 3

Seine Werke bezeichnet Löwentraut selbst als "expressiv-abstrakt". Wie er Wolfram Kons von RTL erzählt, wäre sein Vorbild Picasso. Kons ist selbst Kunstliebhaber und hat sich für den Nachrichtensender n-tv auf Spurensuche bei Leon gemacht. Der vor allem bei RTL bekannte Morgenmoderator wirft einen Blick hinter die Kulissen des jungen Ausnahmetalents.Wolfram spricht mit den Menschen, die Löwentrauts Leben am meisten beeinflusst haben - seinen Eltern, bei denen er heute noch wohnt. Dann trifft er für die Dokumentation einen Kunstsammler, der schon an Löwentraut glaubte, als er noch in die 9. Klasse ging. Damals soll Leon eine 3 in Kunst auf dem Zeugnis bekommen haben. Die Mediengruppe RTL zeigt den 19-jährigen Düsseldorfer hautnah bei der Arbeit und durfte ihn beobachten, wie bei der Entstehung eines neuen Gemäldes seine Schüchternheit verfliegt.