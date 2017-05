RTL "GZSZ": Ab heute mit Guido Maria Kretschmer!

BERLIN / POTSDAM - Guido Maria Kretschmer hat auch einen Showroom in Berlin. Nun ist der Mode-Designer ab heute bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) zu sehen, wo er einen Moderator spielt. Das kann der 52-Jährige ja und spricht mit großer Begeisterung über seine Gastrolle bei RTL.

Guido will reales Leben in Serie machen

Auftritt Teil der Abschiedsgeschichte

Nanu, den kennen wir doch? Richtig, Stil-Ikone Guido Maria Kretschmer tummelt sich in Babelsberg rum, um dort für GZSZ zu drehen. Die Serie feierte kürzlich das 25. Jubiläum . "25 Jahre bedeutet, dass GZSZ eine Sendung ist, die die Zuschauer tiefberührt und dass die Menschen damit groß geworden sind", erzählt Guido. "Deswegen ist das etwas Großartiges. Ich hoffe, GZSZ läuft noch weitere 25 oder 125 Jahre (lacht)." Für den Modemacher war es eine Ehre bei der Soap mitwirken zu dürfen. "Es kam schon öfters mal die Anfrage und dass ich jetzt hier tatsächlich mitspiele, ist sehr schön."Kretschmer spielt in einem Cameo-Auftritt einen Moderator der fiktiven TV Show "My Catwalk". Dort sucht der 52-Jährige junge talentierte Nachwuchsdesigner. In der Show müssen Kandidaten gegeneinander antreten und zu einem vorgegebenem Thema ein Kleidungsstück in einer vorgegebenen Zeit designen und herstellen. "Es ist toll, dass die GZSZ-Zuschauer die Chance haben, zu sehen, das reales Leben eben auch in einer Serie passieren kann", so Guido weiter.Zu sehen ist Guido in den. Diese werden amwie immer um 19.40 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Im Anschluss könnt ihr die Folgen auch bei TVNow abrufen. Der Gastauftritt von Guido Maria Kretschmer ist ein Teil der großen Abschieds-Geschichte von Janina Uhse als Jasmin.