RTL "Magda macht das schon!": Dreharbeiten in Berlin begonnen

BERLIN - Die RTL-Serie "Magda macht das schon!" geht in die 2. Staffel. Die Dreharbeiten hierzu laufen bereits seit wenigen Tagen in der Hauptstadt. Noch bis September wird Verena Altenberger (Magda) und ihr Team in Berlin arbeiten.

14 Folgen werden in Berlin gedreht

Lange hat's gedauert, bis RTL wieder einen Serienerfolg landen konnte. Doch die Resonanz der ersten Staffel von "Magda macht das schon!" überraschte selbst den Kölner Sender. Das lag auch an der sympathischen 29-jährigen Verena Altenberger. Sie spielt Magda in der Geschichte über eine patenten Altenpflegerin. Mit ihrem polnischen Akzent und ihrem sexy Aussehen verkörperte Verena die Pflegerin der überlasteten Familie Holtkamp brillant. Impulsiv und meistens ungefragt mischte sie sich in das Familienleben ihrer Arbeitgeber ein.Das kam verdammt gut an. Nun hat RTL den Startschuss für die 2. Staffel gegeben. Fans können sich auf jede Menge spaßige Geschichten mit und um die Familie Holtkamp freuen. Und mittendrin Magda, ohne die die Holtkamps ziemlich aufgeschmissen wären. "Magda macht das schon!" ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft mbH mit Sitz in Berlin. Produzentin ist Beatrice Kramm, diefür die 2. Staffel produzieren wird. Die Ausstrahlung ist für 2018 bei RTL geplant. Wir sind schon gespannt, wie es mit der lustigen Hauptstadt-Serie weiter gehen wird.