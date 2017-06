Berlin: Nachbarschaftstreff "Wir im Kiez" |

Friedrichshain.

Im Nachbarschaftstreff "Wir im Kiez", Koppenstraße 62, erhalten Smartphone-Nutzer bei mehreren Veranstaltungen in den kommenden Wochen Rat und Hilfe bei Problemen mit ihrem Gerät. Die erste Smartphone-Sprechstunde findet am 28. Juni statt, weitere folgen am 12. und 26. Juli sowie am 9. August und zwar immer von 16.30 bis 18 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist unter

29 35 22 61 erforderlich. Die Interessenten erhalten dann einen individuellen Termin beim Smartphone-Experten Hussein Alabdo, der jeweils 20 Minuten dauert.