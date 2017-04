Auf nach Spandau

Friedrichshain. Die Elf von Trainer Detlef Schneider war in der Landesliga am vergangenen Wochenende spielfrei. Die Ergebnisse der anderen Teams haben allerdings keinerlei Auswirkungen gehabt auf die Platzierung von Berolina Stralau.



Die Mannschaft belegt dort weiterhin Platz acht und ist somit frei von jeglichen Abstiegssorgen. Der Gegner am kommenden Sonntag, Aufsteiger Schwarz-Weiß Spandau, benötigt dagegen im Kampf für den Klassenerhalt dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis. Die Begegnung findet um 11.15 Uhr im Spektefeld statt.

Gefällt mir