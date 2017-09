Punktgewinn im Spitzenspiel

Friedrichshain. Bei einem der Staffelfavoriten der 1. Abteilung der Landesliga, Türkspor FK, hat Berolina Stralau am vorigen Sonntag einen Punkt erkämpft. Am Ende einer hochspannenden Partie stand es 3:3, Kleßny hatte in der 89. Minute für Stralau den Ausgleich erzielt. Liebich und Pütz erzielten die anderen Treffer für Stralau.



Am Sonntag empfängt Stralau in der 1. Hauptrunde des Berliner Pokals die FV Wannsee (Laskersportplatz, 14.30 Uhr).

Gefällt mir