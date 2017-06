Friedrichshain.

Das Tanzteam Step by Step hat beim Bundeswettbewerb "Jugend tanzt" in Paderborn den vierten Platz erreicht. Bei der Veranstaltung waren die Besten aus zehn Bundesländern gestartet, die zusammen 52 Auftritte absolvierten. Das Tanzteam hatte sich als Berliner Landessieger für den Wettbewerb qualifiziert. Es hat bereits in den vergangenen Jahren regelmäßig beim Bundesentscheid teilgenommen.