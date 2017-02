Zusammenstoß mit Polizeiauto

Hellersdorf.

Ein angetrunkener Autofahrer hat in der Nacht zu Dienstag, 7. Dezember, einen Zusammenstoß mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei in der Quedlinburger Straße verursacht. Ohne zu blinken wollte der Mann kurz nach Mitternacht von der Quedlinburger Straße nach links in den Oschatzer Ring abbiegen. Ein Gruppenwagen der Polizei, der mit Blaulicht im Einsatz war, versuchte noch an dem Wagen links vorbeizufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, aber niemand verletzt. Die Beamten führten bei dem Mann einen Alkoholtest durch. Er ergab einen Wert von 1,6 Promille. Sie nahmen dem Mann den Führerschein ab.