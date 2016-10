Künstler bieten kostenlose Workshops an

Berlin: Jugendkunstschule "derArt" |

Hellersdorf.

Die Jugendkunstschule Marzahn-Hellersdorf, Kummerower Ring 44, bietet in den Herbstferien ein erweitertes Programm an. Künstler veranstalten kostenlose Workshops für Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren. Sie unterrichten Artistik, Tanztheater, Druckgrafik, Malerei, Illustration und Comics. Die Workshops finden bis Freitag, 28. Oktober, jeweils von Di bis Do 10-13 Uhr statt. Zudem gibt es täglich ab 13 Uhr ein Bau- und Skulpturenprojekt. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Das erweiterte Angebot gibt es zum ersten Mal, weil der Senat die Bezirke zum Aufbau von Jugendkunstschulen aufgefordert hat und finanziell dabei unterstützt. Mehr Infos auf www.jugendkunstschule-der-art.de.