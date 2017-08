Schloss-Aktion am Boulevard

Hellersdorf.

Die Firma „articipate!“, eine Bürogemeinschaft von Stadtplanern und Sozialarbeitern, startet am Montag, 14. August, am Boulevard Kastanienallee eine Ferienaktion für Kinder von zehn bis 14 Jahre. Treffpunkt ist der zentrale Platz an der leer stehenden Kaufhalle, bei Regen vor dem Café Interfix, Stollberger Straße 63. Bis zum 2. September werden von Mo bis Fr von 8.30 bis 16.30 Uhr ein Gartenhäuschen und ein Pavillon zu Schlössern verwandelt, um dort Ausstellungen zeigen zu können. Außerdem gibt es Fahrten unter anderem nach Sanssouci, in den Tierpark, ins Bezirksmuseum oder ins Stadtmuseum. Die Teilnahme ist kostenlos, eingeschlossen ein Mittagessen pro Tag sowie alle Fahr- und Eintrittskarten. Das Programm wird mit Geldern des Bundesministeriums für Forschung finanziert. „Articipate!“ arbeitet dabei mit der VHS, dem Bezirksmuseum und dem Verein Kids & Co zusammen. Anmeldung auf ich-bau-mir-ein-schloss.de/talentcampus