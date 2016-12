Ossietzky-Preis für See-Rettung

Kladow.

Nicht ganz zwei Wochen nach der Ehrung als Spandauer des Monats im November 2016 konnte der Kladower Klaus Vogel am 4. Dezember in der Kreuzberger Heilig-Kreuz-Kirche eine zweite Auszeichnung entgegennehmen: Die von dem Handelsschiffkapitän und promovierten Historiker gegründete Hilfsorganisation SOS Méditerranée wurde von der Internationalen Liga für Menschenrechte mit der Carl-von-Ossietzky-Medaille geehrt. Die undotierte Auszeichnung ist das Lob dafür, dass das von SOS Méditerranée im Mittelmeer eingesetzte Rettungsschiff Aquarius mittlerweile mehr als 5600 Flüchtlinge aus Seenot gerettet hat. Ebenfalls ausgezeichnet wurde der Fotograf Kai Wiedenhöfer für seine Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten. Weitere Informationen unter www.sosmediterranee.org