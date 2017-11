Grünen-Vorstand neu besetzt

Treptow-Köpenick.

Die Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen in Treptow-Köpenick wählten zwei neue Vorstandsmitglieder. Das war nötig geworden, nachdem Andrea Rüdiger und Ulli Reichardt aus beruflichen und privaten Gründen zurückgetreten waren. Dr. Claudia Fechner und Dr. Katharina Thoren komplettieren den nun wieder fünfköpfigen Kreisvorstand. Bereits im Amt waren Catrin Wahlen, Philip Schmitz und die Schatzmeisterin Angela Brümmer. Nach der Bundestagswahl wird sich der Vorstand wieder stärker auf die bezirkliche Politik konzentrieren. Neben dem Ausbau des Fuß-und Radverkehrs geht es vor allem um eine bessere Anbindung der am Standrand gelegenen Ortsteile an den öffentlichen Nahverkehr.