Friedrichshagen.

In den nächsten Tagen gibt es zwei Möglichkeiten, beim DRK Blut zu spenden. Am 12. Juni wartet ein Team von 14.30 bis 19 Uhr auf dem Marktplatz in Friedrichshagen, Bölsche-/Ecke Aßmannstraße, auf Spender. Außerdem kann man am 14. Juni von 14.30 bis 19.30 Uhr in die Räume des Malteser Hilfsdiensts, Stellingdamm 8, kommen. Spender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein, bitte Ausweis mitbringen. Weitere Termine unter www.blutspende-nordost.de oder unter

0800/119 49 11.