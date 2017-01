Neuer Rekord beim Luftverkehr

Berlin: Flughafen Schönefeld |

Schönefeld.

Die Berliner Flughäfen in Schönefeld und Tegel haben im Jahr 2016 die Rekordmarke von 30 Millionen Passagieren geknackt. Von Januar bis November des vergangenen Jahres wurden auf beiden Flughäfen insgesamt 30,3 Millionen Fluggäste abgefertigt, im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 11,3 Prozent. Allein in Schönefeld starteten und landeten 10,6 Millionen Passagiere, im Vergleich zum Vorjahr war das eine Steigerung um 37 Prozent. Nicht ganz so erfolgreich waren die Bauarbeiter am neuen BER gleich nebenan. Vermutlich wird die Eröffnung noch einmal verschoben, auf das Frühjahr 2018.