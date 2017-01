Angriff mit Messer

Kreuzberg.

Bei einem Überfall auf einen Blumenladen an der Oranienstraße ist am Vormittag des 14. Januar die Angestellte verletzt worden. Nach Polizeiangaben soll die Mitarbeiterin zunächst versucht haben, das Geschäft zu verlassen, nachdem sie ein Messer in der Hand eines Mannes gesehen hatte. Der verhinderte das und forderte die Herausgabe von Geld. Die Frau weigerte sich und soll danach von dem Räuber ins Gesicht geschnitten worden sein. Weitere Schläge und Messerstiche erhielt sie nach einem erneuten Fluchtversuch. Danach verließ der Täter den Laden ohne Beute. Die 45-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden.