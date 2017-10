Als die SA das Rathaus überfiel

Kreuzberg.

Im Frühjahr 2018 soll es im Rathaus Kreuzberg eine Ausstellung geben, die an den Überfall der SA auf das Gebäude am 10. März 1933 erinnert. Der damalige Bürgermeister Carl Herz (SPD) wurde aus seinem Amtszimmer geholt, durch die Straßen getrieben, geschlagen und in der Haft gefoltert. Auch Bezirksverordnete wurden eingesperrt, einige in das Konzentrationslager Columbia am Flughafen Tempelhof. Die Gedenkschau an das gewaltsame Ende der Demokratie in Kreuzberg soll vom Bezirksmuseum durchgeführt und anschließend im Rahmen der politischen Bildungsarbeit gezeigt werden, heißt es im Antrag der SPD-Fraktion. Er wurde ohne weiteren Verweis in den Ausschuss mit großer Mehrheit beschlossen.