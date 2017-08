Stilles Gedenken für Mauer-Opfer

Berlin: Peter-Fechter-Mahnmal |

Friedrichshain-Kreuzberg.

Am Sonntag, 13. August, um 13 Uhr wird am May-Ayim-Ufer der Opfer der Berliner Mauer gedacht. Anlass ist der 56. Jahrestag des Mauerbaus, der am 13. August 1961 begann. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und die Vorsteherin der Bezirksverordnetenversammlung, Kristine Jaath (beide Bündnis 90/Grüne), laden daher zu einem stillen Gedenken ein. Um 14.30 Uhr werden zudem der Regierende Bürgermeister sowie Vertreter des Berliner Senats, des Abgeordnetenhauses von Berlin, der Bezirksverordnetenversammlung und des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg am Peter-Fechter-Mahnmal an der Zimmerstraße 26/27 Kränze und Blumengebinde niederlegen.