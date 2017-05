Özcelik trifft ganz spät

Kreuzberg. Hilalspor bleibt weiter am Top-Duo der Landesliga dran. Auf Rang drei liegend hat man nur drei Zähler weniger als die punktgleichen Spandauer Kickers und Sparta Lichtenberg. Der 4:3 (3:3)-Erfolg beim SC Gatow war etwas glücklich, Özcelik gelang das Siegtor in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Hilal ein 0:2 und 1:3 aufgeholt. Die Treffer für die Gäste erzielten neben Özcelik noch Orbay (28.) und Temel (40./Handelfmeter und 43.).



An diesem Sonntag tritt Hilalspor auf dem Laskersportplatz bei Berolina Stralau an. Anpfiff der Landesligapartie ist um 14.30 Uhr.

