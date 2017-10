Bürgermedaillen für ehrenamtliches Engagement vergeben

Lichtenberg. Zehn Lichtenberger Ehrenamtliche hat das Bezirksamt auch in diesem Jahr mit der Bürgermedaille ausgezeichnet – für ihr unermüdliches Engagement, das ihnen keinen Cent bringt. Aber viel Anerkennung.

Die Lebensbereiche, in denen sich die Ausgezeichneten engagieren, könnten unterschiedlicher kaum sein: So arbeitet Birgit Hartigs seit mehr als 15 Jahren beim Sozialwerk des Deutschen Frauenbundes mit. Als aktives Vorstandsmitglied packt sie überall mit an, wo Hilfe nötig ist. Ihr Einsatz hat dazu beigetragen, die Arbeit des Vereins zu stabilisieren - für eine starke soziale Infrastruktur im Bezirk.Hannelore und Gert Wilbrich widmen sich dem Naturschutz. Seit Anfang der 1990er-Jahre sind sie Mitglieder im Naturschutzbund Deutschland (NABU) und haben dort viele Stunden praktischer Arbeit geleistet. Unter anderem pflegen sie die Kleingewässer im Landschaftspark Herzberge und den Trockenrasen im Biesenhorster Sand.Wolfgang Noack setzt sich seit über drei Jahrzehnten in der Beratungs- und Geschäftsstelle des Vereins „Eltern helfen Eltern“ ein. Er leitet den Elternkreis mehrfach schwerstbehinderter Kinder, organisiert Wochenendfahrten, wirbt um Spenden und beantragt Zuschüsse. Außerdem gestaltet er den vier Mal im Jahr erscheinenden „Elternbrief“ mit.Andreas Svojanovsky ist Mitglied des Bezirksbeirates von und für Menschen mit Behinderung. Er protokolliert und moderiert Sitzungen, unterstützt und berät den Vorstand. Svojanovsky leitet das Projekt „Integrationslotsen“ in der Kiezspinne und vertritt die Interessen von Menschen mit Behinderungen auch im „Freiwilligen Rat“.Marianne Klinke hat sich für das ambulante und stationäre Diakonie-Hospiz Lichtenberg entschieden. Sie besucht schwerkranke Menschen in ihren letzten Lebenswochen. Dabei geht es um eine psychosoziale Begleitung sowohl der Patienten als auch ihrer Angehörigen. Mit ihrem Einfühlungsvermögen ist Marianne Klink für alle eine große Unterstützung.Dietmar Richter ist Mitglied im Sportverein „Berliner Verkehrsbetriebe“ (BVB), war viele Jahre lang Übungsleiter, organisierte Wintersportfeste und hält auch heute - mit 75 Jahren - als Vizepräsident Kontakt zwischen Schulen und dem BVB. Dank seines Engagements leitet der Verein in der Bernhard-Grzimek-Schule die Arbeitsgemeinschaft Tischtennis.Mattias Kerkhoff engagiert sich in der Fahrradwerkstatt für Geflüchtete in der Notunterkunft Karlshorst. Das Projekt in der Köpenicker Allee sammelt gespendete Räder, die aufgearbeitet und an Flüchtlinge übergeben werden. Kerkhoff steht den Flüchtlingen nicht nur beim Reparieren zur Seite, er lernt mit ihnen Deutsch, hilft bei Ämtergängen und organisiert Ausflüge für Kinder.Brigitta Mieske setzt sich dafür ein, die Betreuung und Pflege in den Lichtenberger Seniorenheimen zu verbessern. So hat sie erreicht, dass es heute in vielen Häusern Vertretungen für Bewohner und Anwohner gibt. Zudem ist sie für das Projekt „Demenzfreundliche Kommune“ eingetreten. Auch ist ihr der berlinweit einzigartige „Stammtisch Pflege“ zu verdanken.Die jüngste Bürgermedaillen-Trägerin ist erst 19 Jahre alt und heißt Pauline Gutsche. Das Mädchen widmet sich emsig der Nachbarschaftshilfe. Schon mit 14 Jahren begann sie, für eine ältere Dame Einkäufe und andere Besorgungen zu erledigen. Das macht sie heute noch regelmäßig - neben Gitarrenunterricht, Musikgruppen-Auftritten und dem Studium.All diese zehn Ehrenamtlichen hat der Bezirk am 10. Oktober auf besondere Weise geehrt. Gemeinsam mit dem Freiwilligenrat stellte das Bezirksamt einen Festakt im Tierpark Friedrichsfelde auf die Beine, in dessen Rahmen Bürgermeister Michael Grunst (Die Linke) die Bürgermedaillen überreichte.„Ohne das Engagement der vielen Helfer wäre unser kinder- und familienfreundlicher Bezirk weniger lebendig und lebenswert“, so Michael Grunst. „Und auch den sozialen Zusammenhalt würde es ohne sie nicht geben. Stellvertretend für die vielen Engagierten zeichnen wir fünf Frauen und fünf Männer mit der Bürgermedaille aus und bedanken uns für ihren Einsatz.“