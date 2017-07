Ein Lieblingsort fürs Lesen?

Lichtenberg.

„Fotografiere deinen Lieblingsort im Lesesommer … und gewinne“ heißt die Sommeraktion der Lichtenberger Bibliotheken. Ob Balkon, Wiese vorm Haus oder Badeseestrand: Wer mitmachen möchte, fotografiert den Ort, an dem er am liebsten liest und schickt vom Lesesommer 2017 eine digitalen Aufnahme an eine der Lichtenberger Bibliotheken. Mails gehen an: anna-seghers-bibliothek@t-online.de egon-erwin-kisch-bibliothek@t-online.de oder bodo-uhse-bibliothek@t-online.de . Einsendeschluss ist der 31. August. Die Bibliotheken veröffentlichen die Bilder digital in ihren Häusern und im Internet. Unter allen Einsendungen werden Gutscheine für Foto-Zubehör im Wert von 25 Euro verlost. Die Preise stellt der Förderkreis der Lichtenberger Bibliotheken zur Verfügung.