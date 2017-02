Jazz- und Bluestage in der Petruskirche

Lichterfelde. Zum 19. Mal finden in Lichterfelde die Jazz- und Bluestage statt. Vom 11. bis 24. März werden sich internationale Jazzmusiker in der Petruskirche am Oberhofer Platz wieder die Klinke in die Hand geben.

77 32 84 52, E-Mail: Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr. Karten zu 14 Euro gibt es unter77 32 84 52, E-Mail: info@petrus-kultur.de oder www.petrus-kultur.de

Seit 1999 organisiert der Förderkreis Kultur in der Petruskirche diese Veranstaltungsreihe. Im Laufe der Jahre ist sie zu einem festen Bestandteil der Berliner Jazz- und Bluesszene geworden und lockt jedes Jahr zahlreiche Musikfreunde in den Süden Berlins. Auch in diesem Jahr haben die Organisatoren wieder ein vielfältiges Programm auf die Beine gesellt.Den Anfang macht am Sonnabend, 11. März, das Christin Claas Trio. Die Musiker um die Sängerin Cristin Claas beschreiben ihre Musik als Songpoesie, wobei die zauberhafte Stimme der Sängerin jeden Raum erfüllt und für sich steht.Ihre Songs präsentiert sie auf Englisch und Deutsch aber auch in einer von ihr selbst kreierten Fantasiesprache. In Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Stephan Bormann und dem Pianisten Christoph Reuter ist über die Jahre ein einzigartiger Sound entstanden.Am Montag, 13. März, wollen die Delta Boys und Veronica Sbergia ihr Bluespublikum begeistern. Die „Delta Boys“ Gerd Gorke und Michael van Merwyk zählen zu Deutschlands Bluesmeistern. Im letzten Jahr lernten sie Italiens „Blueslady Nummer 1“ Veronica Sbergia auf auf der Musikmesse in Frankfurt kennen und jammten mit ihr die halbe Nacht durch Frankfurts Bluesclubs. Aus diesem Treffen ist nun die erste gemeinsame Club-Tour entstanden, bei der Sbergia nicht nur Washboard, Ukulele un Kazoo spielt, sondern auch mit ihrem authentischen Gesang bezaubert.Klaus Brandl und Chris Schmitt zeigen am Sonnabend, 18. März, die vielen Facetten des Blues. In ihren Konzerten interpretieren die Vollblut-Bluesmusiker Traditionals von Blues-Größen wie Robert Johnson, Mississippi John Hurt, Bob Dylan und Tom Waits nach Stimmung, Lust und Laune immer wieder neu.Die gestandenen Blues-Musiker Todor Todorovic und Mike Titre treten als der kleine Ableger der Bues-Company am Mittwoch, 22. März, auf. Das Duo bevorzugt mit seinem akustischen Programm die etwas leiseren Töne.Den Abschluss der diesjährigen Jazz- und Buestage bilden am Freitag, 24. März, Manfred Kullmann und Band. Kullmann übersetzt als Pianist klassische Musik in die Sprache des Jazz. Viele der von ihm interpretierten Stücke sind aber auch von dem gewissen Etwas seiner Wahlheimat Mallorca inspiriert. Begleitet wird der Pianist von H.D. Lorenz am Bass und Sven Kalis am Schlagzeug.