Berlin: Am Hultschi |

Mahlsdorf.

Der Kinder-, Jugend- und Familientreff „Am Hultschi“, Hultschiner Damm 140, veranstaltet in den Ferien ein UNO-Turnier am Donnerstag, 3. August, von 14 bis 16 Uhr. Im Rahmen der „Hultschi-Liga“ werden am Mittwoch, 9. August, von 15 bis 17 Uhr die Besten im Bereich Tischtennis, Billard und Darts ermittelt. Die Veranstaltungen sind für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre geeignet. Kontakt unter

56 58 86 90.