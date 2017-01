Projekt zum Thema „Müll“

Berlin: Naturschutzstation Marienfelde |

Mit dem neuen Projekt „Auf der Kippe“ beschäftigt sich die Naturschutzstation mit dem Thema Müll. Dabei geht es um Vermeidung, Trennung und Recycling. Vor allem will sich die Naturschutzstation mit dem Verpackungsmüll beschäftigen. Dabei spielt die Lage am Fuß einer ehemaligen Müllkippe eine Rolle. Dort bekommen die Besucher einen Einblick in die untersten Schichten eines Müllberges. Mit dem Thema möchte die Naturschutzstation vor allem Projekte an den Schulen unterstützen. Weitere Informationen: www.naturwachtberlin.de , Naturschutzstation Marienfelde, Diedersdorfer Weg 5. Anfragen sind in der Winterpause bis 2. April nur per E-Mail möglich: buero@naturwachtberlin.de