Zurück zur Hausglastonne

Marzahn-Hellersdorf.

Die SPD-Fraktion in der BVV fordert den Senat auf, die Hausglastonnen so schnell wie möglich wieder einzuführen. Sie wurden unter anderem in Marzahn-Hellersdorf ab Ende 2013 nicht mehr aufgestellt. Bürger protestierten dagegen. Schon wenige Monate später ließ sich belegen, dass mehr Glas im Restmüll landete. Auch das Abgeordnetenhaus hat im vergangenen Jahr einen Beschluss gefasst, das haushaltsnahe Altglassammelsystem wieder einzuführen. Dazu besteht jetzt die Möglichkeit. Der Vertrag des Landes Berlin mit dem Dualen System Deutschland (DSD) ist ausgelaufen und muss neu ausgeschrieben werden. Der alte Senat hatte erklärt, dass das Aufstellen von Hausglastonnen eine der Ausschreibungsbedingungen sein werde. Die SPD-Fraktion hat beantragt, dass das Bezirksamt gegenüber dem neuen Senat dieses Verlangen erneuert.