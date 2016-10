Zum Schutz von Wildblumen

Marzahn-Hellersdorf.

Die Bezirksverordnetenversammlung unterstützt die Initiative „Bunte Meter“ des Naturschutzbundes (NaBu) zum Schutz und der Ausbreitung von Wildblumen. Neun Flächen in Marzahn-Hellersdorf sollen zunächst gar nicht mehr oder nur einmal im Jahr vom Grünflächenamt gemäht werden. Darunter sind Flächen am Blumberger Damm am Parkplatz zur Parkbühne Biesdorf, die Wiese südlich des Butzer Sees und der Walslebener Platz. Auf jeden Fall sollen die Blütezeit und die Samenreife der Wildblumen abgewartet werden. Um die Anwohner nicht zu irritieren und über den Sinn des Mähverbotes zu informieren, sollen Hinweisschilder aufgestellt werden.