Zwei Gaststätten überfallen

Mitte.

Am Abend und in der Nacht des 22. August sind innerhalb von zwei Stunden zwei Gaststätten an der Poststraße und Drontheimer Straße überfallen worden. Beteiligt sollen jeweils drei Männer gewesen sein, vermutlich bei beiden Taten die gleichen. Sie hatten zunächst die Gastwirtin an der Poststraße zu Boden geschlagen und die Tageseinnahmen entwendet. Anschließend drangen sie, ebenfalls bei laufendem Betrieb, an der Drontheimer Straße in ein Automatencasino ein. Dort bedrohten sie einen Angestellten, der sich jedoch zur Wehr setzte. Die Täter flüchteten anschließend, die Kriminalpolizei ermittelt.