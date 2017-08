13.09.2017 bis 26.10.2017

#BABEL 21 - Migration und jüdische Gemeinschaft

Die Ausstellung porträtiert zwölf junge Menschen mit ihren vielfältigen, internationalen Migrationsbiographien.Die Porträtierten erzählen von ihren unterschiedlichen Herkünften und Identitäten und reflektieren zugleich überihr jüdisches Selbstverständnis in Deutschland und in Europa.So etwa Akiva Weingarten, der in einer streng orthodoxen chassidischen Familie in New York aufgewachsenist, Greta Zelener, die mit sechs Jahren von Odessa nach Berlin zog, oder Mo’men Ahmed, der 2014 aus demIrak nach Europa floh.Sie alle spiegeln die Pluralität und Vielfalt einer neuen Einwanderungsgesellschaft und einer neuen jüdischenGemeinschaft in Deutschland wider, die aufgrund der Immigration von einer knappen Viertelmillion Jüdinnenund Juden aus der ehemaligen Sowjetunion sowie der Einwanderung einiger Tausend Israelis in denletzten Jahren entstanden ist.Die Ausstellung »#Babel 21. Migration und Jüdische Gemeinschaft« gruppiert sich mit zahlreichen Texten undBildern um die fünf Gedankenräume Familie, Migration, Heimat, Religion und Vielfalt.Die Porträtierten sind Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie Alumnae des Ernst Ludwig Ehrlich Studienwerks,das begabte jüdische Studierende und Promovierende fördert.In Kooperation mit:ELES - Ernst Ludwig Ehrlich StudienwerkStiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum JudaicumDie Ausstellung wird unterstütz von:Bundesministerium für Bildung und ForschungBundeszentrale für politische BildungLeo Baeck FoundationStiftung MercatorSzloma Albam StiftungAlfred Toepfer Stiftung F.V.S.