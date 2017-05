Fahrradbügel auf der Gartenstraße

Mitte.

Das Bezirksamt will vor dem Stadtbad Mitte an der Gartenstraße weitere Fahrradabstellanlagen im bisherigen Parkhafen errichten. Dazu hatte die Bezirksverordnetenversammlung im Januar den Bezirk aufgefordert. Derzeit befinde sich die Anlage in Planung, die zuständige Straßenverkehrsbehörde hat bereits Bau, Markierungen und Beschilderung angeordnet. Nach Ablauf der Anhörungsfrist soll eine Firma mit der Ausführung beauftragt werden, teilte die für das Straßenamt zuständige Stadträtin Sabine Weißler (Grüne) mit.