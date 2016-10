Radfahrerin getötet

Moabit.

Am 23. Oktober ist eine Radfahrerin bei einem Unfall auf der Beusselstraße getötet worden. Ein Lkw-Fahrer, der gegen 12.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Beusselbrücke in Richtung Saatwinkler Damm unterwegs war, übersah beim Abbiegen in die Einfahrt zum Großmarkt die 32-jährige Frau. Die Radfahrerin fuhr auf dem Radfahrschutzstreifen ebenfalls in Richtung Saatwinkler Damm. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der 41-jährige Lastwagenfahrer erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Initiatoren des Volksentscheids Fahrrad hielten am Tag nach dem Unglück eine Mahnwache an der Unfallstelle ab.