Auftritt der Rixdorfer Perlen

Berlin: Heimathafen Neukölln

Neukölln

. Am 9. Dezember feiern die Rixdorfer Perlen mit einer neuen Show im Heimathafen Premiere. Während es draußen stürmt und schneit, bringen Marianne Koschlewski und ihre beiden Freundinnen Jule und Miezeken Stimmung in die Bude und lassen ihr geliebtes Neukölln hochleben. Dabei retten die drei trinkfesten Tresen-Amazonen vom „Feuchten Eck“ mal wieder ganz nebenbei ihren Kiez und damit irgendwie auch gleich die ganze Welt. Karten kosten im Vorverkauf 20, ermäßigt 15 Euro. Weitere Aufführungstermine und Infos gibt es im Heimathafen in der Karl-Marx-Straße 141, unter

56 82 13 33 oder w ww.heimathafen-neukoelln.de