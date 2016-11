Berlin: Galerie Pohl |

Pankow.

Die Galerie Pohl in der Wollankstraße 112a zeigt eine neue Ausstellung mit Malerei und Objekten. Zum einen sind Arbeiten der Künstlerin Eva Niemann zu sehen. Zum anderen werden in der Ausstellung Bilder ihres Lehrers Hermann Bachmann (1920-1995) präsentiert. Geöffnet ist die Ausstellung in der Galerie Pohl bis zum 20. Dezember montags, dienstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter

486 71 13.