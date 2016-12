Fahrraddiebe rasch erwischt

Prenzlauer Berg.

In der Nacht zum 29. November nahmen Polizisten Fahrraddiebe auf frischer Tat fest. Sie bemerkten, wie sich zwei Männern an der Esmarch-, Ecke Hufelandstraße an einem Fahrrad zu schaffen machten. Der eine fummelte am Schloss herum, während ein Komplize die Umgebung beobachtete. Nachdem sie das Schloss geknackt hatten, fuhr einer zügig davon. Sein Kompagnon stieg in einen Minivan und folgte ihm. Die Polizeifahnder und weitere Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Kurze Zeit später wurden beide gestoppt und festgenommen. Auch zwei weitere Männer, die in dem Van saßen, wurden vorübergehend verhaftet. Nach Feststellung der Personalien wurde das Rad beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen schweren Diebstahls ausgefertigt.