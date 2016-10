Führung am Wasserturm

Prenzlauer Berg.

Zu einer herbstlichen Führung zur Architektur und Gartengestaltung am Wasserturm lädt der Verein Weingarten Berlin am 8. Oktober ein. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Steigrohrturm auf dem Wasserturmplateau an der Kolmarer Straße. Die Teilnehmer erhalten Informationen zur architektonischen Gestaltung des Wasserturmplatzes, zur Geschichte der Wasserversorgung in Prenzlauer Berg, aber auch zur Geschichte des Weinanbaus in diesem Gebiet. Um einen Unkostenbeitrag von fünf Euro pro Person wird gebeten. Weitere Infos unter

440 92 76 und auf www.berliner-riesling.de