Berlin: Heinrich-Böll-Bibliothek |

Prenzlauer Berg.

„Ohne Titel“ heißt die neue Ausstellung in der Heinrich-Böll-Bibliothek in der Greifswalder Straße 87. In dieser sind bis zum 27. Juni Bilder von Petra Winter zu sehen. Für diese ist das Malen mit der Zeit zu einem leidenschaftlichen Hobby geworden. Zu besichtigen ist die Ausstellung montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs von 13 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr.