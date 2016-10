Berlin: Frauenzentrum Ewa |

Prenzlauer Berg.

Einen Ausflug zum Kunstgewerbemuseum am Kulturforum veranstaltet das Ewa-Frauenzentrum am 9. November. Dieser findet im Rahmen des Projektes „Ewa on Tour“ statt. Das Museum bietet einen breiten Überblick über europäisches Kunstgewerbe und Design vom Mittelalter bis Art déco. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr in der Prenzlauer Allee 6. Anmeldung unter

442 55 42.