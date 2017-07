Spielwagen im Mühlenkiez

Prenzlauer Berg

. Der Pankower Spielwagen macht vom 19. bis 21. Juli Station im Einstein-Park im Mühlenkiez. Der knallig bunte Kleinbus bringt diverse Utensilien mit: Reifen, Fahrräder, Hüpfgeräte und Bastelmaterialien. Von 15 Uhr bis in den Abend hinein können die Kinder aus dem Kiez das Sortiment nutzen. Der Bus fährt im Auftrag des Bezirksamtes auf Plätze und in Parks von Bezirksregionen, in denen es keine Kinderfreizeiteinrichtungen gibt. Weitere Informationen gibt es auf www.der-spielwagen.de sowie unter

0176 57 26 60 61.