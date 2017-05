Musikfete auch im Fuchsbezirk

Reinickendorf.

Musik, Tanz, Trubel auf den Straßen und Plätzen der Stadt: Auch in diesem Jahr steigt zur Sommersonnenwende am 21. Juni die Fete de la Musique in Berlin. Drinnen, draußen, vor allem aber gratis bietet das Festival Livemusik für jeden Geschmack. Die meisten Bühnen gibt’s dann natürlich in der Innenstadt, allen voran Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg – immerhin vier Standorte haben die Veranstalter aber auch im Fuchsbezirk angemeldet. Ausführliche Infos und alle Schauplätze nach Bezirken sortiert gibt es unter: www.fetedelamusique.de/programmsuche/