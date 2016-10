Tannenbäume in Vorgärten

Reinickendorf.

Die Adventszeit wirft ihren Lichterglanz voraus – und damit das Leuchten auch im Lettekiez Einzug hält, plant das Quartiersmanagement wieder eine Tannenbaum-Aktion. Nachbarn, die gemeinsam einen Baum in ihrem Vorgarten aufstellen und schmücken möchten, können sich ab sofort im QM-Büro melden. Außerdem willkommen sind Freiwillige mit handwerklichem Geschick, die beim Bauen von Ständern und Zierrat helfen möchten. Und auch über Spenden von Kugeln, Zapfen, Lichterketten und Co. freut sich das Team. Am 25. November ab 13 Uhr startet dann die Ausgabe der Bäume nebst Zubehör, dazu gibt es Musik und heiße Schokolade. Interessierte melden sich im Büro des Quartiersmanagements in der Mickestraße 14, unter

499 870 890 oder per E-Mail ab: team@qm-letteplatz.de