Dunkle Gestalten: Schaurig-Schönes in der Dorfschule

Berlin: Alte Dorfschule Rudow |

Rudow. Mackie Messer & Co.: Um Bösewichte dreht sich die Matinee am Sonntag, 16. Juli, um 11 Uhr in der Alten Dorfschule, Alt-Rudow 60.

Zu Gast ist das Duo „musica e parole“, was nichts anderes als „Musik und Worte“ bedeutet. Katharina Richter wird singen, Rudolf Gäbler begleitet die Sopranistin auf dem Piano.Unter dem Motto "Rote Laterne und dunkle Gestalten" werden klassisch-kriminelle Stücke von Heinrich Heine, Adelbert von Chamisso, Bertolt Brecht, Friedrich Hollaender und Frank Wedekind vorgetragen. Die Zuhörer treffen unter anderem auf eine Kleptomanin, sie lernen Erich auf dem Bösen Markt kennen und am Ende tanzen sie den Kriminaltango.Der Eintritt beträgt sechs Euro. Um Anmeldung wird bis Freitag, 14. Juli, 12 Uhr unter

66 06 83 10 gebeten.