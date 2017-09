Erntedank bei Mendlers: Feiern auf dem Bauernhof

Rudow. Bauer Mendler lädt am Sonnabend und Sonntag, 23. und 24. September, zum Erntedankfest auf seinen Milchhof an der Lettberger Straße 94 ein. Wie immer ist der Eintritt frei.

Natürlich gibt es jede Menge frische Produkte: Obst, Gemüse, frisch gebackenes Brot, Erbsensuppe, Bratwurst und Milch. Dazu gesellen sich Unterhaltung und Spaß für die ganze Familie.Die Kinder können auf Ponys reiten, Tiere streicheln, auf dem Trecker mitfahren und Runden auf den Karussells drehen. Für die Größeren steigt am Sonnabend um 18 Uhr die Scheunenparty, um 22 Uhr wird ein Feuerwerk gezündet.Am Sontag findet um 12 Uhr ein Gottesdienst statt. Danach steigen Friedenstauben in den Himmel auf.Geöffnet ist am Sonnabend von 12 bis 24 Uhr, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Mit dem Bus ist der Bauernhof vom U-Bahnhof Rudow mit dem 371er zu erreichen (Haltestelle Lettberger Straße/Ostburgerweg).

Infos unter www.milchhof-mendler.de