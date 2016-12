Musik und Vergnügen: Weihnachtsfest in Rudow

Rudow. Das Rudower Weihnachtsfest steht vor der Tür: Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Dezember, sind Groß und Klein zum Markt auf dem Lieselotte-Berger-Platz eingeladen.

Versprochen werden frische Luft, gute Unterhaltung und kulinarische Genüsse. Es gibt Kinderattraktionen und viel Livemusik. So findet jeden Tag ein rockiges Weihnachtskonzert statt. Am Freitag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr ist die Band „Checkpoint Light“ zu Gast, am Sonnabend ab 17 Uhr gibt sich Mickey Cyrox die Ehre, den viele noch aus der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ kennen werden. Wer schöne gebrauchte Dinge für Tochter und Sohn sucht, wird am Sonntag von 12 bis 17 Uhr fündig: Dann steht ein Kinderbasar auf dem Programm.Geöffnet ist das Weihnachtsfest am Freitag von 16 bis 22, am Sonnabend von 12 bis 22 und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Infos unter www.juettner-entertainment.de und

40 69 82 26.