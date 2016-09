Million für Infrastruktur

Schmargendorf.

An den Türen des Horst-Dohm-Eisstadions macht es sich bereits bemerkbar, dass hier Besucher im Winter durch einen sanierten Eingangsbereich schreiten werden. Diese Modernisierung ist eine von mehreren Maßnahmen, gefördert aus dem Sondervermögen Infrastruktur der wachsenden Stadt. Eine Million Euro stellt das Land Berlin in Charlottenburg-Wilmersdorf insgesamt bereit. Das langt auch für die Sanierung der Umkleideräume an der Hans-Rosenthal-Sportanlage, die Erweiterung der Mensa der Carl-Orff-Grundschule, den Umbau des Ratskellers Schmargendorf für die Adolf-Reichwein-Bibliothek sowie für die Sanierung der Sporthalle im Gottfried-Keller-Gymnasium.