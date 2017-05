Krisenhaus feiert Jubiläum

Schöneberg.

Das Krisenhaus Schöneberg, Kolonnenstraße 10,

801 06 53 00, und die Ambulanten Wohnhilfen Tempelhof-Schöneberg, Leberstraße 1-3,

214 58 37 70, feiern ihr fünfjähriges Bestehen. Die beiden Einrichtungen, die dem Betrieb Berlin Südwest des Internationalen Bundes angehören, einem der großen Dienstleister in Deutschland in den Bereichen der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit, richten sich an volljährige Männer und Frauen, denen der Verlust ihrer Wohnungen droht, die sich dort nicht mehr aufhalten können oder schon wohnungslos sind. Sie bieten darüber hinaus Hilfe für Menschen in einer akuten Krisensituation.