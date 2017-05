Patenschaft für Bläserklassen

Berlin: HavArtAkademie |

Spandau.

Die HavArtAkademie mit Sitz am Lindenufer 39 hat jetzt ein Orchesterpatenschaftsprogramm gegründet. Spender können die Musikakademie mit einem monatlichen Betrag ab fünf Euro unterstützen. So will die Akademie ihre Bläserklassen in den Grundschulen am Ritterfelddamm, am Windmühlenberg und am Weinmeisterhorn weiter fördern und so auch Kindern eine musikalische Ausbildung ermöglichen, deren Eltern sich den Unterricht an der Privatschule nicht leisten können. Jeder Euro einer übernommenen Patenschaft wirkt sich direkt auf den Teilnahmebeitrag eines Kindes aus. Alle Informationen zur Patenschaft sowie das Beitrittsformular gibt es unter www.havart.de