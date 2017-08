Die Altstadt genießen: Rockmusik und elde Tropfen bei Altstadtfest und Weinsommer

Spandau. Auch in diesem Jahr trifft in Spandau am letzten Sommerferienwochenende wieder Gemütlichkeit auf Rockmusik: Top-Coverbands präsentieren zum Altstadtfest auf der großen Bühne am Rathaus vom 31. Juli bis zum 3. September Livekonzerte, während auf dem Marktplatz ein großer Weingarten einlädt.

Spandauer Autorin liest Wein-Krimis

Auf das Eröffnungskonzert auf dem Rathausvorplatz mit „Four Roses“ am Donnerstag um 18.30 Uhr folgt am Freitag ab 19.30 Uhr „BON – the ACDC-Show“, während zum großen Sonnabendkonzert ab 19 Uhr „Die Kassenpatienten“ mit Coversongs der „Ärzte“ das Publikum begeistern. Am finalen Sonntag klingt mit Country-Barde Larry Schuba (12 Uhr) und der Spandauer Showband „Rock 59“ um 16.30 Uhr das größte sommerliche Stadtfest in Spandau aus.Auch auf dem „WeinSommer“ auf dem Marktplatz ist für laufende musikalische Unterhaltung gesorgt – mit dem Andreas-Discher-Jazztrio. Mehr als ein Dutzend Weingüter aus allen Anbaugebieten von Rheinland-Pfalz präsentieren ihre edlen Rebensäfte und laden zum Genuss in entspannter Atmosphäre ein.Ob fruchtiger Weiß- oder charaktervoller Rotwein, ob Rosé, Winzersekt oder ein Weincocktail – vom Fachmann kredenzt schmeckt das Spitzenprodukt aus Deutschlands Weinland Nummer eins klasse.Vor Ort erstmals zu erleben: Krimi-Weinproben mit der Spandauer Autorin Anne Riebel. Die stellt hier mehrmals am Tag bei Lesungen ihre Krimis „Riesling pur – oder ein mörderischer Jahrgang“ und „Silvaner trocken – oder ein tödlicher Tropfen“ vor.Entlang der Carl-Schurz-Straße kann man Wein anderer nationaler und internationaler Anbaugebiete und andere Spezialitäten genießen oder sich mit den Kindern an Großspielgeräten austoben. Das historische Riesenrad an der Ecke am Markt und Breite Straße bietet bei all dem die besten Aussichten.Wer am Donnerstag, Freitag und Sonnabend nach den letzten Akkorden oder Gläsern die Spandauer Altstadt noch nicht verlassen möchte, der kann das Freiluftkino im Innenhof der Stadtbibliothek, Carl-Schurz-Straße 13, besuchen, das an diesen Tagen den jeweiligen Filmstart auf 22 Uhr verlegt hat.

Die Öffnungszeiten von Alststadtfest und Weinsommer sind am Donnerstag von 15 bis 23 Uhr, Freitag und Sonnabend von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.